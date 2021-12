Saiba onde se divertir de graça no São João de Dias D'Ávila

A sanfona, instrumento considerado símbolo do São João, é que dará o tom e o tema da festa junina em Dias D'Ávila. As bandas Forró Safado e Magníficos deve acender o clima junino na região, dos dias 20 a 24 de junho.

Como Chegar a Dias D'Ávila:

Partir de Salvador pela BR-324 até Simões Filho, passando por Pojuca; chegando a Alagoinhas, entrar na BR- 110; daí até Inhambupe são 40 km.

O que você vai ouvir:



Sexta-feira, 20 de junho

Onde: Praça principal

Quanto: Grátis

Quem: Sutiã Rendado, Vibe Xote, Maria Fulô, Macarrão e Cia, Massapê, Kalifa do For

Sábado, 21 de junho

Onde: Praça principal

Quanto: Grátis

Quem: Itomixote, Forró Safado, Bagagem Arrumada, Zé Duarte, Forrozão Gavião Dourado, Anjos A2

Domingo, 23 de junho

Onde: Praça principal

Quanto: Grátis

Quem: Clã Brasil, Bonde do Calypson, Café Suado, Limão com Mel, Carlos Silva, Leões do Forró

Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Praça principal

Quanto: Grátis

Quem: Banda Magníficos, Sala de Reboco, Chic D+, Banda Cana com Limão, Só Pra Ficar, Pascual Oliveira

