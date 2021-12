Saiba onde se divertir de graça no São João de Catu

Grandes nomes como Adelmario Coelho, Flávio José e Cavaleiros do Forró prometem colocar o público para dançar entre os dias 22 e 26 de junho. No encerramento, o aniversário da cidade deve ser marcado pelas apresentações do sertanejo Danniel Vieira e do cantor Edcity, que devem atrair uma multidão de fãs à Praça do Bairro de Boa Vista.

Como chegar a Catu:



O município de Catu está localizado às margens da BR-110, no KM-354, a 78 km de Salvador.

O que você vai ouvir:

Sábado, 22 de junho

Onde: Praça do Bairro de Boa Vista

Quanto: Grátis

Quem: Arreio de Ouro, Forrozão de Prata, Miguel Moraliz, Geração Massapê, Forrozão Leva Nóis

Domingo, 23 de junho

Onde: Praça do Bairro de Boa Vista

Quanto: Grátis

Quem: Flávio José, Xote Mania, Baião de 3, Forró Divino, Fiscal e banda



Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Praça do Bairro de Boa Vista

Quanto: Grátis

Quem: Cavaleiros do Forró, Zé Duarte, Dimas do Acordeon, Eugênio e banda, Mangaba, Forró Carambola

Terça-feira, 25 de junho

Onde: Praça do Bairro de Boa Vista

Quanto: Grátis

Quem: Adelmario Coelho, Bagagem Arrumada, Caçulinhas do Forró, Seu Farinha, Sfrega e Mexe



Quarta-feira, 26 de junho

Onde: Praça do Bairro de Boa Vista

Quanto: Grátis

Quem: Danniel Vieira, Edcity

