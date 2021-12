Saiba onde se divertir de graça no São João de Camaçari

A mistura de ritmos como o forró pé de serra, eletrônico e universitário promete animar os visitantes de Camaçari, que podem curtir a festa em três espaços distintos: o palco principal, o carramanchão e o coreto. Na sede do município, também deve ser montado o Espaço Camaçari. O evento acontece entre os dias 22 e 24 de junho e é conhecido como Camaforró, que este ano traz em sua programação as bandas Aviões do Forró, Limão com Mel, Adelmario Coelho, entre outras atrações. Além disso, localidades como Abrantes, Jauá, Areias, Arembepe e Monte Gordo devem receber mais de 40 atrações musicais nos dias 22 e 23 de junho, inserindo a Orla do município na programação junina da cidade.

Como chegar a Camaçari:

Quem vem de Salvador pode ter acesso ao município pela BR-324, Orla de Salvador ou Avenida Paralela. É necessário passar por Lauro de Freitas e Estrada do Coco.

O que você vai ouvir:

Sábado, 22 de junho

Onde: Palco Principal de Camaçari

Quanto: Grátis

Quem: Banda Cactus, Flor de Maracujá, Adelmario Coelho, Limão com Mel



Carramanchão (Centro de Camaçari)

Quanto: Grátis

Quem: Filé de Camarão, Trio Jacobina, Carlos Pitta, Jorge Forrozão

Palco Coreto (Centro de Camaçari)

Quanto: Grátis

Quem: Mimi dos oitos baixos, Nando do Acordeon, Zé da Galera, Morais do Forró, Forrozão Cara Feia



Cajazeiras de Abrantes

Quanto: Grátis

Quem: Zeni e Lucas, Xikakeré, Forró Meu Pé, Forró Só Alteração

Vila de Abrantes

Quanto: Grátis

Quem: Forró Oz Kabra Bom, Avibe, Macharada, Carimbada do Forró



Jauá

Quanto: Grátis

Quem: Digitais do Forró, Jane Som, Freitas do Acordeon, Sela de Prata

Arembepe

Quanto: Grátis

Quem: Frutos do Nordeste, Dojão do Nordeste, Jaguarana, Banda Barreto



Monte Gordo

Quanto: Grátis

Quem: Graúdos dos Teclados, Forró Cadê a Sanfona, Forró Chuchu, Flor de Jasmim

Domingo, 23 de junho

Onde: Palco Principal de Camaçari

Quanto: Grátis

Quem: Miguelão do Forró, Banda Forró Safada, Aviões do Forró, Nino Coutinho

Carramanchão (Centro de Camaçari)

Quanto: Grátis

Quem: Meninas Atrevidas, Neide Bassan, Wania Riwer, Palco Livre, Bhety Motta



Palco Coreto (Centro de Camaçari)

Quanto: Grátis

Quem: Diagonais do Forró, Luiz do Baião, Estrela da Noite, General dos Teclados, Forró Manhoso

Cajazeiras de Abrantes

Quanto: Grátis

Quem: Jaguar e Cia, Gênios Sampaio, Fogo de Lenha, Cícero do Acordeon



Vila de Abrantes

Quanto: Grátis

Quem: Lucas Matos, Forró To Na Mídia, Forró Saracura, Forró Quixote

Jauá

Quanto: Grátis

Quem: Wilian e Banda Kabaçola, Edu Casa Nova, Lambadeiros do Forró



Arembepe

Quanto: Grátis

Quem: Chinelo com Meia, Chico Leite, Melaço de Cana, Lívia Nunes

Monte Gordo

Quanto: Grátis

Quem: Edmundo e Edmilson, Força do Forró, Eugênio Cerqueira, Canjica Mole

Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Palco Principal de Camaçari

Quanto: Grátis

Quem: Edy Xote/Livia Nunes, Flaviane, Arreio de Ouro, Seu Maxixe

Carramanchão (Centro de Camaçari)

Quanto: Grátis

Quem: Nadja Meireles, Virgilio, Menina Faceira, Forró Mil, Amor de Cinema



Palco Coreto (Centro de Camaçari)

Quanto: Grátis

Quem: Humildes do Forró, Coração do Nordeste, Os alegres do Norte, Ceará do Forró, Baianos do Forró

