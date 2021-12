Saiba onde se divertir de graça no São João de Cachoeira

Sinônimo de tradição, a cidade histórica de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, se prepara para receber os visitantes que querem curtir um típico São João com clima de interior. Para isso, grandes atrações como Alceu Valença, Gilberto Gil, Saulo, Targino Gondim e as bandas Estakazero e Cangaia de Jegue prometem aquecer os festejos juninos no município entre os dias 21 e 25 de junho. As comemorações terão início na famosa Feira do Porto, às margens do Rio Paraguaçu. O local foi criado com o objetivo de aproveitar os festejos juninos para incrementar a economia local a partir da comercialização de artesanato, comidas típicas, licores, entre outros produtos da terra, além de ser uma espécie de vitrine para ceramistas de Maragojipinho. Em 2013, a cidade homenagea o famoso fabricante de licor Roque Pinto, dando o seu nome ao circuito da vila junina instalada na Feira do Porto.

Como chegar a Cachoeira:

Saindo de Salvador pela BR-324, seguir até o entroncamento da BR- 420, percorrendo em direção a Santo Amaro; daí segue-se para cidade de Cachoeira pela mesma BR-420. Outra opção é pela BR-101, ligando Cachoeira a Feira de Santana e cidades do Sul do Estado.

O que você vai ouvir:

Sexta-feira, 21 de junho

Onde: Praça do Centro

Quanto: Grátis

Quem: Ville Mania (Vanessa Aragão), Nenho Falando de Amor e Cheiro Perfumado.

Praça Roque Pinto (circuito da vila junina)

Quanto: Grátis

Quem: Forró Canto de Cerca

Sábado, 22 de junho

Onde: Praça do Centro

Quanto: Grátis

Quem: Samba de Roda Filhas de Yamim, Samba de Roda Filhos de Nagô, Samba de Roda Esmola Cantada, Forrozão Arrebenta, Virgílio, Danton e Ases do Forró, Forró Garota Safada

Praça Roque Pinto (circuito da vila junina)

Quanto: Grátis

Quem: Grupo Vovó Lurdes e Sua Gente, Forró Zé do Norte, Tríduo em louvor a São João, Apresentações de Quadrilhas

Domingo, 23 de junho

Onde: Praça do Centro

Quanto: Grátis

Quem: Samba de Roda do Varre Estrada, Samba de Roda Filhos da Barragem, Apresentações de Quadrilhas, Nereida Vieira, Targino Gondim, Cacau e Caetano, Cangaia de Jegue

Praça Roque Pinto (circuito da vila junina)

Quanto: Grátis

Quem: Segura a Véia, Samba de Roda da Apae, Forró Trio Maracás, Tríduo em louvor a São João

Segunda, 24 de junho

Onde: Praça do Centro

Quanto: Grátis

Quem: Apresentações de Quadrilhas, Samba de Roda Filhos do Caquende, Samba de Roda da Suerdieck (Dona Dalva), Tanú Forró, Alceu Valença, Pelotão do Forró, Flávio José

Praça Roque Pinto (circuito da vila junina)

Quanto: Grátis

Quem: Bumba Meu Boi e Trança Fitas, Samba da Vida, Tríduo em louvor a São João, Forró pé-de-serra

Terça-feira, 25 de junho

Onde: Praça do Centro

Quanto: Grátis

Quem: Samba de Criolo, Estakazero, Gilberto Gil, Saulo, Sine Calmon e Banda Morrão Fumega

Praça Roque Pinto (circuito da vila junina)

Quanto: Grátis

Quem: Forró Pedrinho do Acordeon

