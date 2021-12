Saiba onde se divertir de graça no São João de Bastião

O forró de São Sebastião do Passé, uma das mais tradicionais festas juninas da Região Metropolitana de Salvador, ganha mais vida este ano com desfile de blocos juninos e do Cortejo Junino, organizado pela Casa da Cultura. Haverá também a Casa de Forró na Praça 12 de Outubro com trios de forró Pé de Serra. Durante os dias 21 até 24 de junho, as bandas se apresentam a partir das 20h até o amanhecer.



Como chegar a São Sebastião do Passé:

Caso você saia de Salvador de carro, deve seguir pela BR-324 até o cruzamento com a BR-110 e entrar na altura do km 51, seguindo mais 3 km até a cidade. Quem sai de Camaçari, deve seguir pela BA-522 até o município. Já quem parte de Candeias basta seguir pela BR-110 até a cidade de São Sebastião do Passé.



O que você vai ouvir:

Sexta-feira, 21 de junho

Onde: Palco Principal de Bastião

Quanto: Grátis

Quem: Danniel Vieira, Xote Luar



Sábado, 22 de junho

Onde: Palco Principal de Bastião

Quanto: Grátis

Quem: Mare de Xote, Feijoada com Feijão, Calcinha Preta

Domingo, 23 de junho

Onde: Palco Principal de Bastião

Quanto: Grátis

Quem: Serra Norte, Xotecolado, Maria Cecília e Rodolfo



Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Palco Principal de Bastião

Quanto: Grátis

Quem: Bloco Mio que tá dormindo - Feijoada com Feijão, Arrastão Soro pra Jegue

