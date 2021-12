Saiba onde se divertir de graça no São João de Barra

Com a previsão de agravamento da seca que afeta a Bahia, considerada a pior dos últimos 50 anos, a Prefeitura Municipal da Barra reduziu os investimentos na festa junina para atender às necessidades da população. No entanto, pelo fato de o São João ser uma importante festa que contribui para a geração de renda da cidade, a data não passará em branco. A programação dos festejos em Barra conta com shows de artistas locais como Asas Livres, Mastruz com Leite e Tio Barnabé. A cultura

nordestina também deve ser representada através do concurso de quadrilhas e de expressões artístico-culturais típicas da região, que prometem encantar os visitantes, como o tradicional desfile dos clubes juninos Curuzu, Humaitá e Riachuelo, que representam as três batalhas da Guerra do Paraguai. O desfile será às 21h no dia 23 de junho, saindo da Praça Nizan Guerreiro em direção à Praça Barão de Cotegipe.



Como Chegar a Barra:

BA-052 ou Estrada do Feijão, partindo de Salvador BR-020.

O que você vai ouvir:

Quinta -feira, 20 de junho

Onde: Praça Barão de Cotegipe

Quanto: Grátis

Quem: Tio Barnabé



Sexta-feira, 21 de junho

Onde: Praça Barão de Cotegipe

Quanto: Grátis

Quem: Desejo de Menina

Sábado, 22 de junho

Onde: Praça Barão de Cotegipe

Quanto: Grátis

Quem: Forrozão das Antigas

Domingo, 23 de junho

Onde: Praça Barão de Cotegipe

Quanto: Grátis

Quem: Jairo e Gil

Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Praça Barão de Cotegipe

Quanto: Grátis

Quem: Elson dos Teclados

