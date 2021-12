Saiba onde se divertir de graça no São João de Amargosa

Um dos principais destinos do São João na Bahia é Amargosa, cidade que fica a 240 km da capital. A animação começa no dia 20 de junho, com o São João da prefeitura, que tem programado atrações como Alceu Valença, Aviões do Forró, Falamansa, Seu Maxixe, entre outras, até o dia 24 de junho. Além da programação musical, os visitantes da Vila Junina devem ter acesso às peças de artesanato local, comidas e bebidas típicas da região, praça de alimentação coberta e telões.

Como Chegar a Amargosa:

Seguir pela BR-324, sentido Feira de Santana. Antes de chegar a Feira, é preciso subir o viaduto que dá acesso à BR-101. Depois, o motorista deve trafegar até o município de Santo Antônio de Jesus e seguir pela BA-026 até Amargosa.

O que você vai ouvir:

Quinta -feira, 20 de junho

Onde: Praça principal

Quanto: Grátis

Quem: Banda local, Alceu Valença, Seu Maxixe, Megaxote, Central Xote

Sexta-feira, 21 de junho

Onde: Praça principal

Quanto: Grátis

Quem: Banda local, Valney e banda, Cacau com Leite, Mateus e Kauan, Aviões do Forró, Banda local

Sábado, 22 de junho

Onde: Praça principal

Quanto: Grátis

Quem: Forró sobepoeira, Cicinho de Assis, Falamansa, Israel Novaes, Edu e Maraial, Todo mundo é



Domingo, 23 de junho

Onde: Praça principal

Quanto: Grátis

Quem: Sociedade do Forró, Capitão Jerico, Forrozão dos Palla z, Chambinho, Humberto e Ronaldo, Dorgival Dantas, Estrela Bahiana

Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Praça Principal

Quanto: Grátis

Quem: Carlos Moreira, Oficina do Forró, Maria Cecilia e Rodolfo, Paixão sem limites, Tiago & Leo

