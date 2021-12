Saiba onde se divertir de graça no São João da Bahia

Começou a contagem regressiva para o São João. E, com isso, a Bahia dá início à temporada das tradicionais festas juninas. Em Salvador e no interior da capital, entre os dias 20 a 24 de junho, festas com programação infantil e shows gratuitos em praças públicas, atrações como quadrilhas e muita comida típica movimentam diversas cidades. As atrações musicais vão desde grupos regionais até atrações nacionais como Leonardo, Alceu Valença, Mastruz com Leite e Aviões do Forró, dentre outras. A TARDE listou as cidades mais procuradas desta época e fez um guia de festas. Confira!

| Salvador |

O Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, se consolida, a cada ano, como palco dos festejos juninos da capital baiana. No Terreiro de Jesus, palco principal da festa, o forró tem início no dia 20 de junho, com shows de nomes nacionais como Gilberto Gil, Alceu Valença, Genivaldo Lacerda e Trio Nordestino, e atrações locais, a exemplo de Zelito Miranda, Adelmario Coelho, Del Feliz, Carlos Pita, Quininho de Valente, Val Macambira, Carlos Vilella e Cicinho de Assis. Como principal inovação, o evento traz um espaço voltado para a criançada, na Praça das Artes, onde deve haver uma programação específica e um concurso de quadrilhas mirins. Para o público adulto, sdeve ser realizado a quinta edição do concurso de quadrilhas tradicionais, que devem se apresentar na Praça Municipal.

Como chegar ao Pelourinho:

O Pelourinho fica na parte da Cidade Alta, próximo ao Elevador Lacerda. Ônibus, carros e táxis têm acesso às ruas próximas à Praça Municipal.

O que você vai ouvir:

Quinta -feira, 20 de junho

Onde: Terreiro de Jesus

Quanto: Grátis

Quem: Trio de Forró, Cangaia de Jegue, Trio Nordestino



Sexta-feira, 21 de junho

Onde: Terreiro de Jesus

Quanto: Grátis

Quem: Sarajane e Banda, Flor de Canela, Alceu Valença, Jurandy da Feira

Sábado, 22 de junho

Onde: Terreiro de Jesus

Quanto: Grátis

Quem: Trio de Forró, Adelmário Coelho, Eugênio Cerqueira, Laços do Forró, Gennaro O Tocador

Domingo, 23 de junho

Onde: Terreiro de Jesus

Quanto: Grátis

Quem: Genival Lacerda, A Volante do Sargento Bezerra, Bruninho do Acordeon, Carlos Vilella



Segunda-feira, 24 de junho

Onde: Terreiro de Jesus

Quanto: Grátis

Quem: Trio Virgulino, Gilberto Gil, Bicho de Pé

