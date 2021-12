Saiba o que rolou no Festival Música em Trancoso 2018

Beethoven, Tchaikovsky, Gershwin, Bach. Estes são compositores que há muito tempo já se foram, mas que seguem muito vivos em suas composições, reproduzidas no Festival Música em Trancoso pela Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, pelo Coro Música em Trancoso e solistas renomados de diversas partes do mundo. O festival aconteceu entre os dias 3 e 10 de março, com apresentações no Teatro L’Occitane e em praças e praias da cidade de Trancoso.

Mais de nove mil pessoas marcaram presença na sétima edição do evento, marcado pela diversidade de linguagens musicais. Os espectadores puderam escolher entre concertos de música sinfônica, jazz, rock e até uma apresentação de breakdance, do renomado grupo Red Bull Flying Steps.

Red Bull Flying Steps

Os solistas fizeram sucesso entre os espectadores. Foi o caso da soprano Ebony Preston. Ela cantou no concerto sinfônico de Porgy & Bess e, alguns dias depois de sua performance, decidiu assistir seus colegas da plateia. Quando o público percebeu sua presença, Ebony foi aplaudida de pé.

De mesma simpatia, Brenda Boykin, renomada cantora do jazz, conduziu a noite de 6 de março com animação, improvisação e talento. Sua apresentação foi ao lado de Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano da Ópera de Viena, e Mennana Ennaoui, cantora em óperas de rock ao redor do mundo. As três se apresentaram no concerto chamado “Divas”, misturando três estilos musicais diferentes.

Brenda Boykin

Os bolsistas do Mozarteum Brasileiro, os quais integraram a Orquestra da instituição, foram destaque de todas as apresentações em que tocaram. Cerca de 160 músicos se apresentaram junto de solistas, regidos pelos maestros Carlos Moreno e Wolfgang Roese nos primeiros dias do Festival.

O evento aconteceu, também, nas ruas de Trancoso, engajando a população da cidade. Visitá-la, colocando o festival no roteiro, é com certeza uma experiência única e enriquecedora. No ano que vem, as apresentações acontecerão entre os dias 23 e 30 de março, com atrações diferentes e orquestra formada por novos músicos e solistas.​

adblock ativo