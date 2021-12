Safadão, Léo Santana e Bell Marques estreiam o 'Arena Safadão' em maio

O "Arena Safadão", um dos maiores festivais de música do país, comandado pelo forrozeiro Wesley Safadão, chega à capital baiana, pela primeira vez, em maio. O evento será realizado no dia 6, no Wet'n Wild, na avenida Paralela, a partir das 14h.

Além de Safadão, artistas como Léo Santana, Bell Marques e Gabriel Diniz também animarão o público da festa.

Os ingressos para o evento custam R$ 50 (arena), R$ 100 (camarote), R$ 150 (área vip/frontsage) e podem ser adquiridos na loja Salvador Tickets ou no site da Salvador Produções.

adblock ativo