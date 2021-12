Sábado das Artes recebe o maestro Carlos Prazeres

A segunda edição do Sábado das Artes recebe Carlos Prazeres, maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia. O evento acontece neste dia 26 de junho, às 17h, com também participação do músico Mário Ulloa.

Apresentado por acadêmicos e em formato de live, o projeto terá transmissão simultânea na plataforma IHAC:\digital do Instituto de Humanidades, Artes & Ciências Professor Milton Santos (IHAC-UFBA) e no canal de YouTube da ALB.

O evento é um programa de aproximação e diálogo da Academia de Letras com a área das artes. Uma roda de conversas informais, online, inicialmente sobre a relação do artista criador com a literatura, poesia ou pesquisa, mas não exclusivamente.

O artista convidado será provocado pelo acadêmico anfitrião para falar sobre suas inspirações, conceitos estéticos e éticos, suas batalhas, processos de trabalho, seus sonhos e utopias.

Carlos Prazeres

Carlos Prazeres é regente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia desde 2011. Por oito anos seguidos, na Orquestra Petrobras Sinfônica do Rio de Janeiro, ele foi regente assistente de Isaac Karabtchevsky, com quem estudou regência. Ele também graduou-se em oboé na UNI-Rio sob a orientação de Luis Carlos Justi e foi bolsista da Fundação VITAE durante seus estudos de pós-graduação na Academia da Orquestra Filarmônica de Berlim/Fundação Karajan, sob a orientação de Andreas Wittmann.

Prazeres já dividiu palco com artistas como Antônio Meneses; Nelson Freire; Heléne Grimaud; Ilya Kaler. Convidado pelo maestro Wagner Tiso para atuar como maestro de sua série MPB & JAZZ, desenvolveu atividades na música popular, onde acompanhou artistas como Gilberto Gil; João Bosco; Ivan Lins; Stanley Jordan; Milton Nascimento.

O regente também dirigiu importantes conjuntos sinfônicos, como a Orchestre National des Pays de la Loire; Sinfônica de Roma; Orquestra da Arena de Verona; Sinfônica Siciliana; Orquestra Cherubini; Filarmônica de Minas Gerais; Orquestra do Theatro Municipal do RJ; Orquestra Amazonas Filarmônica; Jazz Sinfônica de São Paulo. (Informações do Arte Matriz Soluções Culturais).

