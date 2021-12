Russo Passapusso e Mahal Pita são atrações da festa Jongo

Russo Passapusso e Mahal Pita, integrantes da banda BaianaSystem, são atrações do projeto musical mensal Jongo, que acontece no Amsterdam Pop Club, no Largo dos Aflitos, nesta sexta-feira, 6, a partir das 23h. Os ingressos custam R$ 25 (Pista) e R$ 60 (Camarote Open Bar).

adblock ativo