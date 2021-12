Russo Passapusso apresenta trabalho solo na Caixa Cultural

Russo Passapusso não quer se enquadrar em nenhum estereótipo. E nem poderia. O vocalista da BaianaSystem e integrante dos grupos Bemba Trio e Ministéreo Público sempre misturou vários estilos musicais em seus mais de 10 anos de carreira.

A partir desta quinta-feira, 6, ele apresenta, na quarta edição do Circuito Música Bahia, na Caixa Cultural, seu mais novo projeto, o álbum solo Paraíso da Miragem, junto com o músico paulista Curumin.

Serão quatro dias de shows a preços populares, em um formato intimista, bem diferente do que ele costuma fazer à frente das outras bandas.

Pluralidade

Paraíso da Miragem, lançado no segundo semestre do ano passado, tem produção e arranjos de Curumin, Zé Nigro e Lucas Martins e as participações especiais de BNegão, Edgard Scandurra, Anelis Assumpção e Marcelo Jeneci.

Essa é a primeira vez que Russo apresenta as composições autorais na cidade dentro desse formato, após se apresentar no palco alternativo do Festival de Verão em janeiro.

"Logo que lancei o CD o povo chamava de intimista, porque tem a noção da música urbana que eu faço, do sound system, mas tudo faz parte de um processo só", diz.

Em Paraíso da Miragem Russo mostra seu outro lado, antagônico ao já conhecido pelo público: letras confessionais e introspectivas, voz em falsetes, versos poéticos e influência direta da MPB, além do samba e do soul.

"Essas músicas não são de hoje, são músicas que eu já tinha. Sempre carreguei essa dualidade, essa relação de micro e macro, hip hop e música jamaicana atreladas na minha vida. Sempre foi esse quebra-cabeça. O músico contemporâneo tem vários projetos. Sou súdito de BNegão, ele é essa pluralidade toda. E isso ajuda o público a não colocar numa prateleira, a não rotular", explica Russo.

"No show a banda toda canta comigo, o disco é um processo de coral, colaborativo. A minha relação com Curumin é o começo de tudo, do samba, da MPB. Ele odeia essas coisas pré-determinadas, a escola dele e da mulher, Anelis, é de vivência. Não fiz muita preparação, o show é real, a beleza do imperfeito é o que a gente ama", declara.

Durante os shows Curumin canta três composições próprias, e Russo ainda apresenta música inédita, do seu futuro segundo álbum solo.

