Rumpilezz recebe Lazzo e Opanijé em encerramento de turnê

A Orkestra Rumpilezz, comandada pelo maestro Letieres Leite, vai encerrar a turnê "Feira de 7 Portas" na sexta-feira, 30 de novembro, às 21h, no clube Fantoches, em Salvador. No palco, o grupo vai receber Lazzo Matumbi e o coletivo de rap Opanijé como convidados especiais. O show de encerramento será da BaianaSystem.

A nova turnê da Rumpilezz é inspirada em elementos que conectam o universo local com o global. ""Temos uma atenção muito grande com a música instrumental que fazemos, mas também com o contexto entorno dela: a cultura negra, a percussão de matriz africana e a reverência à música ancestral baiana.", explica Leiteres Leitte. A orquestra vai aproveitar a noite para apresentar a inédita canção que dá nome à turnê.

