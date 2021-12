RPM e Blitz se apresentam na Arena Fonte Nova

As bandas RPM e Blitz se apresentam no setor sul da Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 23 de agosto (sábado), às 21h. O evento, uma comemoração pelos dez anos da Festa Ploc, relembra sucessos da música dos anos 80.

Além dessas atrações, a Banda Ploc, Silvinho Blau Blau, João Penca, Conrado, Andrea Sorvetão e DJ Ploc também marcam presença na festa.

Os ingressos podem ser comprados nas lojas Ticketmix do Salvador Shopping e do Shopping Iguatemi por R$ 66 (setor Aquaplay) e R$ 110 (setor Ploc).

