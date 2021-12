Roupa Nova volta a Salvador em show no Café Hall

O grupo Roupa Nova volta a Salvador para apresentação do show Cruzeiro Roupa Nova, no Bahia Café Hall, no dia 1º de novembro, às 21 horas. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 90 (área vip).

Com mais de três décadas de carreira, a banda já lançou mais de 22 CDs e 5 DVDs e tem um grande número de fãs de todas as idades. O grupo lançou o projeto Cruzeiro Roupa Nova em 2012, onde interpretaram suas canções em um transatlântico.

Para o show em Salvador, o grupo traz canções inéditas e os sucessos Dona, Whisky a Go Go e Linda Demais. A noite também contará com shows da cantora Thati, revelaçãos da cena MPB baiana, com apresentação do seu último CD, Habithati.

As apresentações fazem parte da terceira edição do projeto ConceitoCom em que grandes artistas, em sua maioria engajados em causas sociais, unem-se numa noite de música.

