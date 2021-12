Roupa Nova se apresenta neste sábado em Vilas

A banda Avenida Se7e vai receber a Roupa Nova no projeto Encontros da Avenida deste sábado, 14, às 21h, no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas.

Famosa por canções que marcaram época nos anos 80, a banda Roupa Nova vai apresentar o show da turnê de 35 anos de carreira. No repertório, sucessos como "Whisky A Go Go", "Dona" e "Volta pra Mim".

Os ingressos custarm R$ 50 (pista), R$ 80 (área vip) e R$ 150 (camarote) e estão à venda na Line Bilheteria, Ticketmix e Balcões dos Shoppings.

