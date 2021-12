Roupa Nova retorna a Salvador com show na Área Verde do Othon

A banda Roupa Nova volta a Salvador no dia 06 de abril para um "Encontro Notável", em parceria com o cantor Jau, na Area Verde do Othon. Com 35 anos de estrada , o grupo traz para a capital baiana sucessos como "Dona", "Coração Pirata", "Começo, meio e fim" e "Whisky a Go Go", o repertório inclui também novas músicas.

A banda, até hoje, segue com sua formação original: Ricardo Feghali (teclados, violão e vocais), Nando (baixo e vocais), Paulinho (percussão e vocais), Cleberson Horsth (teclados e vocais), Kiko (guitarra, violão e vocais) e Serginho Herval (bateria e vocais).

O primeiro e segundo lote ja se esgotaram, restando apenas o terceiro lote, no valor de R$ 80 reais, que podem ser adquiridos Sympla e nos balcões Pida. Mais informações: 71 35656825

