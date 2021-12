Ronei Jorge lança primeiro álbum solo nesta quarta

O cantor e compositor soteropolitano Ronei Jorge inicia um novo capítulo de sua carreira de mais de 25 anos: "Entrevista", seu primeiro disco solo, será lançado com um show no Teatro Sesc-Senac Pelourinho nesta quarta-feira, 13.

Desde 1992, quando surgiu à frente da banda punk tropicalista Mütter Marie, Ronei vem construindo uma carreira das mais singulares do cenário local – e também uma das mais consistentes.

Singular também é o lugar de "Entrevista" em sua carreira. Fora o fato óbvio de ser o primeiro disco solo de um artista sempre ligado a bandas (Mütter, Saci Tric, Ladrões de Bicicleta), a obra traz o inquieto músico explorando outras estéticas e sonoridades.

"Estou muito feliz. O disco ficou muito o que eu queria, e acho que o que a banda queria também. O som está muito bom. Adoro o resultado de mix e master, conseguiu dar mais evidência ao que havíamos feito nos ensaios", diz Ronei.

O que salta aos ouvidos é que, aqui, Ronei canta pela primeira vez acompanhado ao longo de todo o disco pelas vozes afinadas da dupla Carla Suzart (baixo) e Aline Falcão (teclado, piano e sanfona).

Juntas, as vozes de Aline e Carla auxiliam Ronei a implementar uma estética específica que ele buscou para "Entrevista", algo entre Tom Jobim e Itamar Assumpção, que se utilizavam muito das vozes femininas para pontuar as harmonias e cantar em contraponto.

Me reconheço nessa liberdade, nesse senso de coletividade, no desejo de burilar constantemente meu trabalho. Apesar da tranquilidade aparente, minha cabeça não tem muito sossego

"Tanto Carla quanto Aline cantam muito bem, têm vozes muito bonitas, o que era fundamental para esse trabalho", nota o artista.

Completam a banda o guitarrista Ian Cardoso (que já toca com Aline na ótima Pirombeira) e o baterista Maurício Pedrão, parceiro de Ronei desde os Ladrões de Bicicleta.

Juntos, o quarteto Carla - Aline - Ian - Maurício formam a banda Dziga Tupi, nomeada pelo próprio Ronei, que, confessa, não sabe trabalhar sem uma banda pra chamar de sua. "Eu acho que eu não sei ficar sem uma banda. Eu fiquei vendo aquele grupo com uma sonoridade tão específica que não resisti e quis dar um apelido", conta.

"Tem uma coisa também que me atrai que é artista solo que tem banda com nome: Caetano e Outra Banda da Terra, Djavan tinha em alguns discos a Sururu de Capote", diz.

Fora da caixinha

Indefinível – como de resto têm sido seus discos ao longo da carreira –, "Entrevista" é bem a obra de um artista que não aceita se confinar em caixinhas ou prateleiras de gêneros ou estilos musicais.

Aqui e ali é possível pescar suas referências – Caetano, vanguarda paulista, Tom Jobim – mas em nenhum momento se identifica a vontade de soar igual a eles.

"Eu concordo que o disco não cabe em gaveta, e isso reflete muito meu pensamento, acho que desde a minha primeira banda", concorda.

"Eu tinha pensado em fazer um disco em que os arranjos tivessem mais uma presença narrativa para a canção do que um acompanhamento. Que dialogassem com a canção, fossem reafirmando ela ou até a contrastando. Um disco que tivesse as vozes femininas, que fosse orgânico, com senso de conjunto", detalha.

Com a produção rebuscada de Pedro Sá – responsável pelo antológico "Frascos Comprimidos Compressas" (2009), com os "Ladrões de Bicicleta" – "Entrevista" ainda se vale de algumas participações especiais: Moreno Veloso (voz e percussão), Joana Queiroz (clarinete e clarone) e Luana Carvalho (caxixi).

A bela capa é de outro ex-Ladrões, o guitarrista Edson Rosa e é literalmente uma pintura. Uma embalagem à altura para tamanha beleza.

>> Ronei Jorge & Dziga Tupi: Entrevista / Quarta, 20 horas / Teatro Sesc-Senac Pelourinho / R$ 20, R$ 10

