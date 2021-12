Ronei Jorge & Os Ladrões fazem show no Portela Café

A banda Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta faz show do ano no Portela Café, no dia 7 de dezembro, com a participação de convidados. Essa é a última apresentação em 2013, ano em que o grupo retomou as atividades, após três anos de recesso, e em que completa ainda dez anos de formação.

A apresentação será baseada em músicas que fazem parte de dois premiados álbuns da banda - Ronei Jorge e Os Ladrões de Bicicleta (2005) e Frascos Comprimidos Compressas (2009), além de novas canções que ainda não foram gravadas mas que já foram apresentadas ao público em shows.

Ronei Jorge (voz e guitarra), Edson Rosa (guitarra e vocal), Sergio Kopinski (baixo e vocal) e Mauricio Pedrão (bateria) receberão no palco convidados especiais, cujos nomes ainda serão divulgados.

