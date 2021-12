Em seu auge, o rock baiano dos anos 2000 era formado por uma espécie de 'santíssima trindade' composta pelos grupos Cascadura, Retrofoguetes e Ronei Jorge & Os Ladrões de Bicicleta.

O trio lançou discos que ganharam elogios da crítica nacional. Seus shows lotaram espaços que já não existem mais em Salvador, como o Havana, Café Calypso e Miss Modular.

Atualmente, a Cascadura continua na ativa divulgando o seu ótimo disco "Aleluia". Já a Retrofoguetes tem destino indefinido após as saídas de Morotó (guitarra) e CH (baixo).

Mas a grande notícia é o retorno de Ronei & Os Ladrões, que anunciaram uma 'pausa' nas atividades em 2010. Com show marcado para o próximo dia 5 de julho, uma sexta-feira, no Commons Studio Bar (Rio Vermelho), a apresentação coincide com a comemoração dos 10 anos do grupo.

Vídeo de "Sete Sete", música do primeiro disco do grupo, de 2005:

Lucas Cunha Ronei & Os Ladrões: show de retorno nos 10 anos da banda

Tom Zé - A reunião de Ronei Jorge (voz), Edson Rosa (guitarra), Sergio Kopinski (baixo) e Maurício Pedrão (bateria) surgiu de um convite a Ronei para um show em homenagem a Tom Zé. O projeto acabou não rolando, mas o quarteto resolveu matar a saudade em um ensaio.

"Acabamos porque não estávamos dando conta da demanda de shows e de sempre alinhar a agenda de todos. A volta é porque estamos a fim de tocar juntos", diz o vocalista Ronei.

"Fizemos dois discos que nos orgulhamos muito. Fomos fazer outras coisas e voltamos. Agora, tocando muito pior nossas músicas", completa, aos risos, o guitarrista Edinho.

Apesar do show ser formado pelos discos "RJ&LB" (2005) e "Frascos Comprimidos Compressas", (2009, baixe aqui) uma música nova será incluída no repertório da apresentação. Para o baixista Sergio, essa é uma mostra que a banda ainda tem uma grande afinidade.

"Estamos lembrando do prazer quando Ronei trazia algo novo para os ensaios, uma sensação muito parecida com o nosso início. Isso mostrou que podemos ter uma continuidade".

Ainda não há novas apresentações marcadas, mas a ideia dos Ladrões é ver como vai rolar o primeiro show para só depois pensar no futuro. "Como chama mesmo aquilo que os ladrões têm entre si? Cumplicidade! Não perdemos isso", diz o baterista Pedrão.

Ouça o primeiro disco do grupo:

