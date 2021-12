Romantismo de Agnaldo Timóteo fecha Espicha Verão

Foi ao som do cantor Agnaldo Timóteo que baianos e turistas se despediram, na noite desta domingo, 24, do projeto Espicha Verão 2013, no Terreiro de Jesus, Pelourinho.

Nem mesmo a chuva que caiu durante a apresentação desanimou centenas de casais, que dançaram ao som de sucessos como Aline e Seu Amor Ainda é Tudo.

A programação do último dia do Espicha Verão também contou com apresentações de Dão e a Caravana Black, Luiz Natureza, O Círculo e Vivendo do Ócio, em quatro praças do Pelourinho.

Programação - Além de shows musicais, o evento, promovido pela Bahiatursa, que teve início na última sexta-feira, 22, contou com exposições, peças teatrais e um festival gastronômico.

