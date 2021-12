Rolling Stones voltam aos palcos para celebrar 50 anos

Os Rolling Stones sobem no palco mais tarde neste domingo (25), depois de um hiato de cinco anos, para comemorar o jubileu de ouro de uma das bandas mais bem sucedidas e duradouras da história e da indústria do Rock and Roll.

Agora com seus 60 e poucos ou quase 70 anos, o vocalista Mick Jagger, os guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood e o baterista Charlie Watts vão fazer cinco shows --dois na O2 Arena, em Londres, em 25 e 29 de novembro, e três nos EUA, no mês que vem.

Bill Wyman e Mick Taylor, ex-integrantes da banda, vão se juntar a eles no domingo, na O2 Arena, marcando a primeira vez que os dois ex-Stones tocam com a banda, em mais de 20 anos.

Os extravagantes veteranos vão apresentar uma série de sucessos, incluindo "(I Can't Get No) Satisfaction", "You can't Always Get What you Want" e "Jumpin' Jack Flash", e prometeram um show surpreendente, de mais de duas horas.

Um público de cerca de 20 mil pessoas é esperado, apesar das reclamações generalizadas dos fãs em relação ao preço dos ingressos, que variaram entre US$150, chegando a US$1.500 por um assento VIP.

