Rolling Stones vão lançar registro de show gravado em 1981

Os Rolling Stones vão lançar um registro do show gravado em 1981, época que a banda estava no auge das paradas de sucesso norte-americanas, com o disco "Tattoo You".

Segundo a revista Rolling Stone, o período da turnê foi escolhido pela banda para iniciar a série "From The Vault", que começará a divulgar gravações do grupo ao longo da história.

"Hampton Coliseum - Live In 1981" chegará às lojas ainda neste mês de novembro nos formatos de DVD, CD e Blu-ray. Em dezembro, o álbum ganhará uma versão especial em vinil.

Ainda segundo a publicação, o próximo volume da coleção "From The Vault" será "L.A. Forum - Live in 1975".

Assista ao clipe de "When The Whip Comes Down":

