Rolling Stones são indicados a 4 prêmios da NME Music Awards

Os veteranos roqueiros britânicos do Rolling Stones, que comemoraram o 50º aniversário no ano passado, foram indicados para quatro prêmios do NME Music Awards na segunda-feira. Os Stones, que estão de volta aos holofotes depois de lançarem um livro de fotos, um álbum com os melhores sucessos, um filme documentário e uma miniturnê para marcar o jubileu de ouro em 2012, ficaram entre os finalistas na categoria de melhor banda ao vivo, melhor livro, melhor momento musical do ano e melhor filme sobre música.

Eles eram uma das quatro bandas que receberam quatro indicações cada. As outras são as irmãs do Los Angeles Haim, uma nova banda que deve emplacar segundo várias pesquisas da indústria, a banda australiana de rock Tame Impala, e a cantora de hip hop britânica M.I.A. As indicações da revista especializada em música NME foram decididas por votação online dos fãs, e os vencedores serão anunciados no The Troxy, leste de Londres, no dia 27 de fevereiro.

"Quando eu ouvi que eram quatro coisas, pensei, 'oh, caramba! Isto é muito bom!'", disse o vocalista dos Stones, Mick Jagger. Com três indicações, estava outro rei que voltou ao palco, David Bowie, que surpreendeu o mundo da música no início do mês ao lançar sua primeira música original em uma década e prometendo voltar ao estúdio em março.

A banda de punk russa Pussy Riot foi indicada na categoria de momento musical do ano pelo protesto contra o presidente Vladimir Putin na principal catedral de Moscou, que levou algumas das integrantes para a prisão.

adblock ativo