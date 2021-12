Rolling Stones iniciam turnê no Brasil com show no Maracanã

Os Rolling Stones vão abrir sua turnê no Brasil com um show no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que está marcado para o dia 20 de fevereiro.

Após a estreia em terras brasileiras, o grupo segue com duas apresentações no Morumbi, em São Paulo, nos dias 24 e 27. A terceira parada acontece em Porto Alegre, no dia 2 de março.

Inicialmente, os shows da banda no Brasil aconteceriam em 2014, com uma data no Maracanã e mais outras cidades. A excursão, no entanto, foi adiada para 2015, sendo finalmente confirmada para 2016.

