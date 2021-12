Rolling Stones ensaiam músicas para shows comemorativos

O vocalista Mick Jagger disse que os Rolling Stones ensaiaram cerca de 70 músicas para os shows do cinquentenário da banda. O guitarrista Keith Richards, por sua vez, garantiu aos fãs que os veteranos roqueiros britânicos vão "desempenhar".

Os quatro Stones participaram na quinta-feira (18) da pré-estreia mundial do documentário "Crossfire Hurricane", que narra a meteórica ascensão da banda e o que aconteceu depois da sua estreia, ocorrida em 1962, em Londres.

Jagger, Richards, o guitarrista Ronnie Wood e o baterista Charlie Watts posaram para fotos antes de conversarem com a imprensa, a caminho do cinema que exibiu o filme, na Leicester Square, na capital inglesa. Centenas de fãs se aglomeravam no local para ver os ídolos e pedir autógrafos.

"Os ensaios estão indo muito bem, fizemos umas 70 canções diferentes", disse Jagger, de 69 anos. "Eu disse: 'Olha, só precisamos fazer 30, não precisamos fazer 70'. Mas agora estamos fazendo 70. Não sei se vamos fazer todas elas."

Richards acrescentou, sobre os shows de Londres e Nova York: "Estamos esperando que seja ótimo. Veja, é uma coisa de duas mãos. Tem a ver com toda essa gente, e tem a ver conosco --vamos desempenhar direito, um amor."

A banda, uma das mais bem sucedidas da história do rock, graças a hits como "(I Can't Get No) Satisfaction", "Honky Tonk Women" e "Angie", está celebrando seus 50 anos com uma coletânea de sucessos, um livro de fotos, exposições, um documentário e shows.

O grupo se apresenta nos dias 25 e 29 de novembro na O2 Arena, em Londres, e nos dias 13 e 15 de dezembro no Prudential Center, em Newark, nos arredores de Nova York. Jagger insinuou que outros shows podem ser programados posteriormente.

Os ingressos para os shows de Londres começam a ser vendidos para o público geral na sexta-feira, mas alguns clientes preferenciais já puderam adquiri-los antecipadamente.

Muitos fãs se queixaram do sistema de emissão de ingressos e dos preços, que supostamente variam de 95 a 950 libras (de US$ 152 a US$ 1.520).

"É demais para a ética do rock and roll, se você me perguntar", disse Valantina Bertezzi, que tirou um dia de folga para ver os Stones na pré-estreia do filme.

