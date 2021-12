The Rolling Stones divulgaram, nesta terça-feira, 2, uma versão inédita da música 'Brown Sugar' com a presença de Eric Clapton. O grupo disponibilizou o áudio dessa gravação em sua conta no YouTube.

A música estará na edição remasterizada do álbum "Sticky Fingers", que chega às lojas em 8 de junho com material inédito.

Da Redação Rolling Stones divulgam versão inédita de 'Brown Sugar'

