Rolling Stones divulgam clipe de 'Doom and Gloom'; veja

Os Rolling Stones divulgaram o clipe de "Doom and Gloom", a primeira música inédita do grupo em sete anos. Dirigido pelo veterano Jonas Åkerlund, o vídeo mostra Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood em ação, mas é a atriz sueca Noomi Rapace, de "Prometheus" e "Os Homens Que Não Amavam As Mulheres" , quem protagoniza.

A faixa estará na coletânea Grrr!, que, além dos grandes sucessos da carreira da banda, trará duas inéditas, "Doom and Gloom" e "One More Shot", ambas gravadas em Paris, durante a estada do grupo pela capital francesa no mês passado.

A coletânea comemora os 50 anos dos Rolling Stones e está disponível em cinco formatos diferentes, que variam de cópias digitais e edições especiais triplas em vinil.

Veja vídeo de Doom and Gloom:

