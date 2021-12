Dia 2 de dezembro: esta é a data de lançamento do primeiro disco de estúdio dos Rolling Stones em 11 anos. Blue & Lonesome é o sucessor de A Bigger Bang, disco de 2005 que era uma espécie de retorno dos Stones ao puro rock & roll. Agora, eles prometem dar um passo além e voltar ao blues, gênero que motivou a formação da banda no início dos anos 1960.

"A paixão pelo blues... sempre esteve no coração e na alma dos Rolling Stones", disse um comunicado da banda.

No álbum tem canções de artistas cuja música os Stones interpretavam em seu início, como Howlin' Wolf, Willie Dixon, Jimmy Reed, Eddie Taylor e Little Walter.

Nesta quinta-feira, 6, eles também lançaram uma canção - uma interpretação de Just Your Fool, composta e gravada originalmente por Buddy Johnson em 1953 (a música chegou ao número seis da parada de R&B americana em 1954). A canção também foi regravada por Little Walter, em 1960, e Cindy Lauper, em 2010.

Rolling Stones anunciam lançamento de novo disco

