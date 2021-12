Rogério Flausino bate-papo na A TARDE FM

Neste domingo, 2, a partir das 21 horas, o programa Conversa Brasileira, da A TARDE FM, apresenta um bate-papo com Rogério Flausino, do Jota Quest. Durante a atração, o músico mineiro relembra histórias do começo da carreira, fala das suas influências musicais e da relação de amizade e confiança entre os integrantes da banda.

Flausino também explica como funciona o seu processo de composição e fala dos próximos projetos do Jota Quest. Durante o programa, sucessos como "Fácil", "Só Hoje", além de canções que influenciaram o grupo serão executadas.

Show - No dia 15 de setembro, o Jota Quest trará para a capital baiana o mais novo show da carreira, intitulado "Folia & Caos", baseado no recém lançado CD e DVD "Multishow Ao Vivo - Jota Quest - Folia & Caos".

A apresentação do grupo acontece às 21 horas, na área verde do Wet'n Wild. De acordo com a organização do evento, os músicos prometem recriar, ao vivo, a atmosfera que permeou todo o DVD, além de trazer convidados especiais.

