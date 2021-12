Roger Waters fará apresentação em Salvador em 2018

Salvador vai receber o show da turnê Us+Them, do ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters. A atração foi confirmada para 17 de outubro de 2018, na Arena Fonte Nova. Os ingressos para Salvador serão vendidos a partir do dia 15 e vão custar entre R$ 180,00 e R$ 710,00.

Além desse show, Roger fará outros seis shows no Brasil no mesmo mês. O baterista, em suas apresentações, relembra canções clássicas do Pink Floyd como The Dark Side of the Moon, Another Brick in The Wall, Animals e Wish You Were Here.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 17 de outubro de 2018, 21h

Local: Itaipava Arena Fonte Nova – Ladeira da Fonte das Pedras, s/n – Nazaré, Salvador

Abertura dos Portões: 17h

Ingressos: de R$ 180 a R$ 710

Classificação etária: De 10 a 15 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhado.

