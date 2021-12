Rodriguinho e Parangolé se apresentam no Armazém Hall

O cantor Rodriguinho e a banda Parangolé se apresentam na festa 'Samba e Pagode' na próxima sexta-feira, 27, a partir das 21h, no Armazém Hall, localizado em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas.

O repertório conta com músicas inéditas e grandes hits dos 30 anos de carreira de Rodriguinho, além do lançamento do novo EP de Parangolé, com sete faixas e cinco canções inéditas.

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos no site, bilheteria do Armazém, loja 'Armazém Ticket', localizada no 2º piso do Salvador Norte Shopping, e nos balcões de ingressos dos shoppings.

