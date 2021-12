Rodrigo Ruchell lança o single ‘Meia Noite’, em parceria com Maya

Já trabalhando em seu próximo álbum, intitulado ‘Realeza’, com previsão de lançamento para março de 2021, o cantor baiano Rodrigo Ruchell lançou um novo single, em parceria com Maya. A canção se chama ‘Meia Noite’ e é inspirada nas tardes de verão e baladas da Bahia.

Já nas primeiras 24 horas de lançamento, o novo single, lançado de surpresa, já obteve 27 mil streams nas plataformas digitais e, atualmente, conta com mais de 50 mil.

‘Meia Noite’ traz referências da Idade Média mescladas com o contemporâneo. No visual, os artistas se caracterizam de bruxos para falar sobre a invisibilidade na história.

“A TV pintou as bruxas com mulheres brancas que voam em vassouras, quando, na verdade, essa cultura é nossa. Os negros e negras eram os bruxos e bruxas, meu povo foi queimado nas fogueiras da igreja, então, nada mais justo do que eu e Maya usarmos a nossa cultura da nossa forma”, explica Rodrigo.

A canção está disponível nas plataformas digitais.

adblock ativo