Rodrigo Amarante lança CD solo em maio deste ano

Depois de participar de projetos como Orquestra Imperial (com pegada carnavalesca) e Little Joy (junto com o Fabrizio Morett, baterista do The Strokes, e Binki Shapiro), o ex-Los Hermanos Rodrigo Amarante vai lançar seu primeiro disco em carreira solo no mês de maio.

O anúncio partiu do próprio cantor e compositor carioca, que postou a uma nota em sua página oficial do Facebook.

O disco, que é esperado desde o fim do ano passado, ainda não tem nome nem informações sobre repertório.

Ao fazer o anúncio, Amarante aproveitou para dizer que a turnê do álbum se inicia em junho, e também que não se apresentará no festival Abril Pro Rock 2013 por questões logísticas.

