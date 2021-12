Rock in Rio: Venda de ingressos começa nesta quinta

A venda de ingressos para o Rock in Rio 2013 começa nesta quinta-feira (4) a partir das 10h, exclusivamente pela internet no site do Festival, com preços de R$ 260 e meia-entrada de R$ 130 por dia. Cada pessoa pode comprar no máximo quatro ingressos por dia de festival, mas apenas um pode ser de meia-entrada.

Na pré venda de outubro de 2012, 140 mil foram vendidos para clientes do banco patrocinador. Portadores do cartão Rock in Rio Club puderam comprar até o dia 01/04/2013. Dos 595 mil disponibilizados para esta edição, restam 455 mil.

Por segurança e para evitar fraudes, a organização entregou à Polícia Civil informações de quem ja comprou os ingressos pela pré-venda e também vai enviar dos novos compradores.

A entrega das entradas será feita pelos Correios. Mas, se preferir, o cliente poderá retirá-las em um local físico no Rio de Janeiro, a partir do dia 16 de julho. O local ainda será especificado.

O Rock in Rio acontece em dois finais de semana, nos dias 13, 14 e 15 de setembro, e nos dias 19, 20, 21 e 22.

