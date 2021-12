Rock in Rio inicia nova venda de ingressos

Quem tentou e não conseguiu comprar ingressos para o Rock in Rio 2015 terá uma segunda chance. O festival faz uma venda extraordinária nesta terça-feira, 11, a partir das 10h. São de pessoas que fecharam a compra por boleto bancário mas não efetuaram o pagamento. Por isso, tiveram a compra cancelada. Há ingressos para todos os dias de shows, mas o número de bilhetes disponíveis não foi divulgado.

Cada CPF dá direito à aquisição de até quatro ingressos, por cartão de crédito. Para comprar, é preciso acessar o site www.rockinrio.ingresso.com. Os shows serão nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro, e a Cidade do Rock fica no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca. A área tem 150 mil metros quadrados e comporta 85 mil pessoas por dia.

As principais atrações de cada dia, por ordem, são Queen, Metallica, Rod Stewart, System of a down, Slipknot, Rihanna e Katy Perry, no maior palco. No palco Sunset, alternativo, são: artistas em homenagem a Cássia Eller, Korn, John Legend, Deftones, Steve Vai + Camerata de Petrópolis, Sergio Mendes + Carlinhos Brown, Al Jarreau + Marcos Valle.

