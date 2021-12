Rock in Rio confirma show de Justin Timberlake

O Rock in Rio 2013 confirmou o show do cantor Justin Timberlake, que se apresenta no dia 15 de setembro. Prestes a lançar sem novo disco, intitulado The 20/20 Experience, o cantor foi a última grande atração anunciada na grade do festival.

Com a confirmação de Timberlake, os shows de John Mayer e Bruce Springsteen, que aconteceriam no dia 15, foram transferidos para o dia 21 de setembro.

Os ingressos começam a ser vendidos em abril e custam R$ 260 a inteira. O Rock in Rio acontece nos dias 13 a 15 e 19 a 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

