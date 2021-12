Rock in Rio confirma Bon Jovi na grade de atrações

Foi confirmada neste domingo, 3, mais uma atração de peso para o Rock in Rio 2013. Trata-se do cantor Jon Bon Jovi, que se apresenta no dia 20 de setembro, na mesma noite das bandas Nickelback e Matchbox Twenty.

O show contará com sucessos destes 30 anos de carreira, que integram a turnê "Because we can", além de canções presentes no novo álbum, a ser lançado no dia 11 de março.

Esta é a terceira vez que Bon Jovi toca no Festival. A primeira aconteceu no Rock in Rio Lisboa, em 2008, e a segunda no Rock in Rio Madri, em 2010.

Além dele, já estão confirmados os shows de Beyoncé, Iron Maiden, Metallica e Ben Harper, entre outros. O Rock in Rio acontece de 13 a 15 e de 19 a 22 de setembro deste ano. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 4 de abril.

adblock ativo