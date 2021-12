Rock in Rio anuncia venda de lote extra de ingressos

Um novo lote de ingressos para o Rock in Rio começa a ser vendido às 10h de terça-feira, 11. Mas, segundo a organização do festival, as entradas só poderão ser adquiridas pela internet.

Os ingressos estão esgotados desde abril. Mas alguns compradores que reservaram os bilhetes por boleto não realizaram o pagamento, e a compra foi cancelada. Desta forma, a organização voltou a colocá-los disponíveis. Os preços serão os mesmos: R$ 350 (inteira) e R$ 175 (meia-entrada).

O Rock in Rio acontece de 18 a 27 de setembro e tem na grade nomes como Metallica, Rod Stewart e Rihanna, entre as principais atrações.

