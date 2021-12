Rock in Rio 2019: ingresso antecipado já está à venda

Teve início nesta segunda-feira,12, às 19h, a venda antecipada de ingressos para o Rock in Rio 2019, que ocorre nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, na Cidade do Rock, situada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

As compras já podem ser feitas pelo site rockinrio.ingresso.com. Os bilhetes custam R$ 247,50 (meia-entrada) e R$ 495 (inteira). O limite é de quatro entradas por CPF.

Nas últimas edições, a venda antecipada do Rock in Rio card se esgotou em menos de duas horas, quando os 120 mil ingressos disponíveis se esgotaram.

Quem adquirir o produto pode escolher em qual data pretende usá-lo, antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral, em abril de 2019. A escolha poderá ser feita entre 6 de fevereiro e 8 de abril.

adblock ativo