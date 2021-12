Rock in Rio 2013 confirma mais uma atração internacional

A banda americana Matchbox Twenty é a mais nova atração confirmada pela produção do Rock in Rio 2013. A banda vai se apresentar no dia 20 de setembro, mesma data de Nickelback. Rumores garante que o cantor Bon Jovi vai encerrar a noite, mas nenhuma confirmação oficial foi feita.

O Rock in Rio 2013 vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Já estão confirmados Beyoncé, Muse, Alice in Chains, Ben Harper e Avenged Sevenfold.

