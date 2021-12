O publicitário e guitarrista Fernando Barros reúne velhos amigos e músicos da nova geração para homenagear os grandes nomes do rock mundial. Ele forma o grupo Rock Forever, que no mês de agosto se apresenta todas as sextas no Santo Graal Lounge Gourmet, localizado na Pituba, a partir das 23h. O couvert custa R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino).

Formado por Rodrigo Jatobá (vocais), Jô Estrada (guitarra e vocais), Fernando Barros (guitarra), Du Txai (guitarra), João Torres (baixo), Waldir Alberto (percussão) e Gabriel Siquara (bateria), o Rock Forever reúne músicos para um tributo ao rock. O repertório das apresentações inclui Elvis Presley, Little Richards, Chuck Berry e Rolling Stones.

Com o slogan "Comer, Beber e Dançar", a proposta do Santo Graal Lounge Gourmet é atender aos clientes do happy hour à balada, com atrações musicais diversificadas. A casa funciona de terça a domingo, a partir das 17h, e é voltada para maiores de 21 anos.



Confira vídeo do grupo:

Da Redação Rock Forever homenageia grandes nomes do rock nesta sexta

