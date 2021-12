Rock forever faz show com repertório de Chuck Berry

A banda Rock Forever prepara show com repertório da banda Chuck Berry, um dos ícones do Rock n´Roll. A apresentação da banda acontece neste sábado, 2, a partir das 23h, no palco do Groove Bar, localizado na Barra, em Salvador.

O show, segundo a produção da banda, faz parte do projeto Golden Rocks: de Elvis aos Beatles, que lembra clássicos do rock que serviram de inspiração para o quarteto de Liverpool. A Rock Forever é formada por Fernando Barros, na guitarra e teclados; João Torres, no baixo; Waldir Alberto, na percussão; Rodrigo Jatobá, nos vocais; Du Txai, na guitarra; Jô Estrada, também na guitarra e vocais, e Gabriel Siquara, na bateria.

Chuck Berry, o homenageado, reuniu elementos do country e do blues no início da década de 50, uma mistura que, junto com letras fáceis e bem humoradas, conquistou e influenciou diversas gerações. Elvis, Beatles e Rolling Stones seguiram seus passos.

Os ingressos masculinos custam R$ 25 com nome na lista disponível no site da casa de show, e R$ 35 na bilheteria. Já as mulheres pagam R$ 25 na bilheteria e R$ 20 na lista. É proibida a entrada para menores de 18 anos.

adblock ativo