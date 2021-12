Rock Forever apresenta clássicos do Beatles no Café Teatro Rubi

A banda baiana Rock Forever se apresenta com o show “Beatles, The Love Songs”, nos dias 10, 11 e 31 de maio e 1º de junho, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Os ingressos custam R$ 60 no site do teatro.

No show, a banda canta os sucessos da banda Beatles, entremeado com falas sobre a história da música.

Os shows da Rock Forever são marcados por uma interpretação fiel aos arranjos e formas originais da banda britânica, com som, iluminação e projeção de imagens HD.

