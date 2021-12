Rock Forever apresenta as canções românticas dos Beatles em Salvador

A banda baiana Rock Forever traz para Salvador o show “Beatles, The Love Songs”, apresentando um repertório romântico do quarteto de Liverpool. O show acontece no Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia, nos dias 31 de maio e 01 de junho, às 20h30. O ingresso para o show custa R$ 60, e podem ser comprados online ou na bilheteria do Café-Teatro Rubi de segunda à sábado, das 14h às 19h.

João Torres, cantor e baixista da banda, fala que a apresentação mostrará uma outra vertente da banda inglesa. “Queremos mostrar que os Beatles também produziram músicas românticas, apesar de serem conhecidos como banda de rock. John e Paul escreveram canções dedicadas ao amor no sentido amplo. Amor entre homem e mulher, amor fraternal, aos seus fãs, aos amigos, ao ser humano”, revela João.

“Faremos um repertório com 22 canções dentro desse tema, entremeado com falas sobre a história da música. Canções de amor não significam necessariamente baladas lentas. Pode ser um rock contagiante, como “She Loves You””, completa Torres.

