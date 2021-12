Rock desfila novas e velhas tendências no Rio Vermelho

O produtor Rogério Big Bross Brito conseguiu de novo. Sem edital, apoio ou patrocínio, ele realiza entre quintra, 3, e sábado, 5, a sétima edição do seu festival de rock, o Big Bands.

O método Big Bross de agitar festivais praticamente sem dinheiro é o mesmo das outras vezes: do it yourself, colaboração, dedicação. "Neste exato momento estou terminando uns cartazes numerados e camisetas que vamos vender para ajudar nos custos", conta.

"É parecido com o ano passado, só não fiz crowdfunding esse ano. O custo total do festival é de R$ 8 mil. Isso por que as bandas da capital e do interior toparam tocar sem cachê, só com ajuda de custo", conta Rogério.

Estilos

Já as três atrações de fora da Bahia - o duo paulista Test, o homem-banda paranaense Lendário Chucrobillyman e a banda pernambucana Vamoz - concordaram em se apresentar por um cachê simbólico, "quase uma piada", conta.

De resto é a colaboração dos amigos e militantes da cena, que ajudam o produtor até pegando músico em aeroporto e levando para o hotel.

"Os ultimos dois meses eu trabalhei feito louco para viabilizar o festival. Peguei o cachê da palestra que dei na Feira da Música (em Fortaleza) e paguei o cachê de uma das bandas. Aprendemos a lição: nunca dê um passo maior que a perna", afirma.

Os três dias de som - todos no Dubliner's Irish Pub - são bem definidos. O primeiro é o mais eclético, com o pós- punk gótico da Modus operandi e o indie clássico da Vamoz, mais o DJ Bruno Aziz. A segunda noite é do rockabilly e surf rock, com a novata Ivan Motosserra, a conhecida Les Royales e o Chucrobillyman.

O sábado começa cedo (17 horas) e é o dia mais pesado e com mais bandas (oito): Erasy (Feira de Santana), Aphorism, Test, Ironbound, Limbo (essas duas de Alagoinhas), Antiporcos, Novelta (Feira de Santana) e HAO. "O Big Bands foi feito pra ter a minha cara, mesmo", afirma Rogério.

"E outra: os públicos mais fiéis da cidade são do metal e do punk. O Torture Squad, de São Paulo, tocou domingo e entupiu", diz. Para o produtor, o festival segue cumprindo sua missão, que é botar para tocar prioritariamente bandas de rock da capital, do interior e do Brasil - que, de preferência, nunca tenham vindo a cidade.

"Das três de fora, só a Vamoz já tocou aqui, e mesmo assim, há muito anos. Já o Test, que está bombado no meio do metal extremo e lançando tendência com letras em português, já tocou em tudo que é festival pelo País", conclui.

