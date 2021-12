Rock Concha movimenta fim de semana de Salvador

Não foi neste ano que o festival Rock Concha voltou para casa. Por conta das obras de requalificação da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a edição 2015 do festival acontece neste fim de semana no Clube Espanhol.

Com um dia a menos de festa em relação à edição do ano passado, que aconteceu no Bahia Café Hall, o festival traz Titãs, BaianaSystem, OQuadro e Circo de Marvim no sábado, 3, enquanto que no domingo, 4, a música fica por conta de Pitty, Scambo, Jacked e Fresno. Em ambos os dias, o DJ Elcabong complementará o lineup.

Além dos shows, que começam às 17 horas de cada dia, o projeto Feira do Vinil, que esteve presente no Festival Radioca e na itinerante Feira da Cidade, também está confirmado no Rock Concha.

Nheengatu ao vivo

As obras que parecem intermináveis na Concha Acústica fizeram com que, mais uma vez, o festival de rock que acontece na cidade desde 1998 mudasse de endereço. Um detalhe que, apesar de incômodo, não estragou a festa.

No primeiro dia, os Titãs fazem a abertura com um show assumidamente mais ácido e pesado. Baseando-se no repertório de seu recente trabalho, o Nheengatu Ao Vivo, os veteranos do rock'n'roll brasileiro farão o público vibrar com Fardado, Mensageiro da Desgraça e Cadáver sobre Cadáver. Mas também tocam os sucessos familiares ao público, como Televisão e Desordem.

Logo em seguida, é a vez do BaianaSystem comandar o palco. "Eu acho que hoje em dia a linguagem do rock'n' roll é muito mais ampla que uma camisa preta e uma guitarra", observa Russo Passapusso, vocalista do Baiana, que acredita que as pessoas estão se tornando cada vez mais ecléticas e menos puristas quando o assunto é música.

Aliás, o BaianaSystem mostrará no show uma prévia do seu novo disco, que será lançado, provavelmente, no fim deste ano. "A gente fez a primeira parte da produção do disco em São Paulo - as vozes-base, a parte eletrônica - e agora nós o trouxemos para cá e estamos temperando, pesquisando, deixando o disco mais perto de nossa casa", explica Russo.

Para finalizar a grade do sábado, as bandas OQuadro, cuja música mescla elementos do rap com afrobeat, dub, ijexá e black music, e Circo de Marvin se apresentam.

No domingo, a banda Fresno toca os sucessos que marcaram 15 anos do grupo em show cujo repertório é o mesmo do seu CD e DVD #Fresno15anos, lançado em abril deste ano. As músicas mostram a evolução de uma banda que começou com um rock mais adolescente e que hoje em dia arrisca na inventividade do art-rock.

Quem também agita o público com sua música é a diva do rock baiano, Pitty, que traz em seu repertório músicas do aclamado disco Setevidas. Assim como Russo Passapusso, Pitty investe na pluralidade e experimentação de ritmos para complementarem a sonoridade de sua música. Isso pode ser provado nas referências musicais africanas sutis que existem em Setevidas, vide a presença de instrumentos como agogô e caxixi.

O repertório de Pitty já não é novidade para o público de Salvador. "Estou muito feliz de poder levar a turnê Setevidas outra vez pra Salvador. Me esforço para fazer algo diferente sempre, mas não deixarei de tocar músicas dos discos mais antigos no show", comenta Pitty, que, no momento, está imersa na agenda lotada de sua turnê com o Setevidas.

O grupo Scambo, que recebeu notoriedade e foi ovacionado pelo grande público após participar do programa Super Star, também se apresenta no domingo e toca as músicas que marcaram seus 14 anos de histórica, como Sol de Ninguém e A Carne dos Deuses. Mas também canções do seu novo álbum, Flare.

Para fechar o festival, a banda Jacked, que, assim como Pitty, é uma das atrações de 2014 que permanecem, consecutivamente, na edição do Rock Concha deste ano.

