Roça Sound apresenta mistura de reggae e black music em Stella Maris

A banda Roça Sound leva o sound system com influências do reggae e da black music para o Verão Tropical, na praia de Stella Maris. O show acontece neste domingo, a partir das 12h, com entrada gratuita.

Esta é a primeira vez que o grupo de Feira de Santana se apresenta no evento, que tem a proposta de levar a música jamaicana para o local, conhecido por ser um point do surf, que remete ao Caribe.

O quarteto, formado por Don Maths, Nick Amaro, Paulo Bala e o dançarino Ed Murphy, mistura ritmos eletrônicos, afrolatinos, hip hop e a música baiana e nordestina.

A banda já está na estrada há 11 anos e apresenta no repertório letras que retratam as raízes e experiências, além de um som com muito gingado.

