Roberto Silva, o Príncipe do Samba, é enterrado no Rio

O sambista Roberto Silva, conhecido como "príncipe do samba", foi enterrado neste domingo, 9, no Rio de Janeiro. O cantor e compositor lutava há seis meses contra um câncer de próstata e foi internado na última quarta-feira, 5. Silva morreu, aos 92 anos, de falência múltipla dos órgãos.

Roberto nasceu no Morro do Cantagalo, no Rio, e começou a cantar no rádio na década de 1930. Seu primeiro sucesso foi a canção "Mandei Fazer um Patuá". Ele também gravou "Descendo o Morro", "Maria Teresa" e "O Baile Começa às Nove"

O corpo do "príncipe do samba" foi velado por parentes e amigos como músico Paulinho da Viola. Silva deixa sete filhos.

